Hockeysters MOP Zuid-Nederlands districtskampioen in de zaal

Op jacht naar een plek in de (landelijke) hoofdklasse deden de Vughtsen zondag in het Indoor Sportcentrum in Eindhoven goede zaken door HC Tilburg met 4-1 terecht te wijzen. Emmely Bekker, Bo van Kempen (2) en Lisa van Ierland scoorden namens MOP dat hierdoor Zuid-Nederlands districtskampioen werd. „We hebben dikverdiend gewonnen. Ons positiespel zag er verzorgd uit”, concludeerde MOP-coach Mark Dekker na afloop. „Komend weekend moeten we opnieuw aantreden, waar en tegen wie is op dit moment nog onbekend. Als we de poule overleven, is promotie naar de hoofdklasse een feit.”