Hockeysters van Den Bosch winnen met stroef ‘pingponghockey’ van promovendus Rotterdam

De supporters van de hockeysters van Den Bosch gaan er na vier minuten eens even goed voor zitten. Het staat binnen de kortste keren 2-0 tegen Rotterdam. Niets lijkt een monsterscore zoals de 9 - 1 van vorige weekend in en tegen Bloemendaal in de weg te staan. Toch wel... Na vier kwarten vol taai hockey met over en weer weinig kansen staat de vroege score nog altijd op het scorebord: 2-0.

Een bliksemstart zaterdagmiddag voor de huidige nummer drie in de Hoofdklasse dus. Na twee minuten maakt Frédérique Matla na goed doorzetten haar inmiddels zevende treffer. Twee minuten later verdubbelt Joosje Burg met een mooie goal in de linkerbovenhoek de score.

,,Ik dacht niet na, schoot gewoon. Dat pakte prima uit”, omschrijft Burg haar goal na de wedstrijd. ,,Waarom het na een minuutje of tien steeds minder werd en het tempo bij ons omlaag ging weet ik niet. Het overkomt ons tijdens deze competitie wel vaker. We zijn nog zoekende. Tijdens onze trainingen gaat het er soms fel aan toe; schieten we elkaars hoofd er nog net niet af. Dat felle moeten we ook tijdens wedstrijden brengen. We komen er steeds meer in. Ik zie een stijgende lijn.”

Blessure

Een van de momentjes in de voor de toeschouwers niet zo enerverende wedstrijd leek een blessure van aanvoerder Pien Sanders. Ze moest er in het vierde kwart met een blessure noodgedwongen even uit. Een dikke bult onder mijn knie. Hoort er soms bij hè. Het viel mee. Daarna was ik er weer.”

,,Een taai potje voor de mensen op de tribune? Daar ben ik het geloof ik wel mee eens”, reageert ze. ,,Na die goede start was het niet veel meer. Het duel verliep stroef. Door een soort van pingpong-hockey kwamen we niet lekker in ons spel We hockeyden wat te gehaast. Ook een verdienste van Rotterdam trouwens. Die liepen ons na wat foutjes en een angstig begin van hun kant best wel in de weg. Ik heb er geen seconde over getwijfeld dat we deze wedstrijd zouden winnen hoor. Wat meer doelpunten en beter veldspel zouden leuk zijn geweest voor onze fans. Dat hebben we vandaag niet laten zien.”

Volgens HCDB-coach Marieke Dijkstra was vooral het veldspel tegen Rotterdam wat te slordig. ,,We begonnen goed. De eerste vier minuten was het inderdaad ‘gala’. Daarna steeds ‘net niet’. Als de 3 - 0 valt is de wedstrijd helemaal klaar. Tekenend voor onze slordigheid is ook dat zij meer strafcorners kregen dan wij. Rotterdam doet het als nieuwe ploeg best leuk. Ze durven in ieder geval wel.”

De Bossche hockeysters slaan dit weekend sowieso een slag. Tijdens deze competitieronde staat de topper tussen SCHC en Amsterdam op de rol. ,,We gaan zondag een taartje eten bij hockeyster Imme van den Hoek. Ze is jarig”, aldus Joosje Burg. ,,Ik denk dat de televisie op de achtergrond wel aan zal staan. Kunnen we af en toe een beetje gluren hoe het met die twee teams in Bilthoven gaat. Een gelijkspelletje zou heel mooi voor ons zijn, ja.”