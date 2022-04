Hockeyvrouwen van Den Bosch halen uit tegen HCKZ: vier goals voor Krekelaar

De hockeysters van Den Bosch hebben zondagmiddag de kater van het verlies een week geleden in de Euro Hockey League (EHL) een beetje weggespoeld. Het team van HCKZ moest er in de hoofdklasse met 7-2 aan geloven. Maartje Krekelaar had met vier goals een groot aandeel in de score.

,,Het derde, vierde, vijfde en zesde doelpunt”, zegt Krekelaar. ,,Mijn eerste hattrick voor Den Bosch. Dat het dan meteen een kwartet goals is, maakt het helemaal bijzonder. Normaal ben ik niet zo’n goaltjesdief. Iedereen grapte na afloop ‘neem die hockeybal toch mee naar huis’. Die heb je verdiend! Maar die bal blijft lekker in Den Haag. Het klinkt misschien als een cliché, maar ik vond het allemaal mooie teamgoals, heel vet. Zeker na die zure maandag in de EHL.

Den Bosch verloor tweede paasdag na shoot-outs de Europese finale van de EHL van Amsterdam. ,,Ik had de afgelopen dagen steeds een naar gevoel als ik wakker werd”, vertelt Krekelaar. ,,We hebben vandaag dus als team volle bak gas gegeven. Zelfs na die zevende goal vlogen we elkaar nog in de armen. Klein Zwitserland is slachtoffer van onze dadendrang. Zonde van die twee goals tegen.”

Omdat de vrouwen van SCHC zondag ook wonnen is Den Bosch met nog twee duels te spelen nog niet helemaal zeker van de eerste plaats in de hoofdklasse. Die eerste plek levert een thuisvoordeel op in de play-offs en is een garantie voor een ticket voor de Euro Hockey League volgend seizoen. ,,Een groot doel voor ons. Die eerste plaats willen we volgende week thuis tegen HGC zeker binnen hengelen”, aldus Krekelaar.

Scoreverloop: 5. Lidewij Welten 0 -1, 14. Frédérique Matla 0 - 2 (sc), 21. Suzanne de Vries 1 -2, 46. Maartje Krekelaar 1 -3, 57. Maartje Krekelaar 1 - 4 (sc), 63. Maartje Krekelaar 1 -5, 68. Tessa Huibregtsen 2 - 5, 69. Maartje Krekelaar 2 -6, (sc) 70. Frédérique Matla 2 - 7 (sc)