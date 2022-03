Hockeyvrouwen van Den Bosch missen de scherpte voor hogere score tegen Kampong: ‘Jammer dat het soms te veel op de automatische piloot gaat’

De vrouwen van hockeyclub Den Bosch hadden zondag zoals gewoonlijk niet al te veel moeite met tegenstander Kampong. De teller bleef dit keer op 3-0 steken. De score van de koploper in de hoofdklasse had, gezien het klasse-verschil, best wel wat hoger kunnen en misschien wel moeten uitvallen.

Het derde doelpunt van HC Den Bosch werd een minuut voor tijd gemaakt. ,,Ik ‘geef’ de goal aan Imme (van der Hoek red.). Want ik raakte de bal niet meer aan”, zegt Margot van Geffen eerlijk nadat ze haar naam als de maakster van de derde goal over de hockeyvelden aan de Oosterplas heeft horen schallen. ,,We speelden de eerste helft bij vlagen prima. Die mooie aanvallen heb ik in het tweede deel gemist. Zonde, want je zoekt toch naar de goede vorm voor de Euro Hockey League (EHL red.) en de play-offs straks. We misten vandaag wat scherpte.”

Van Geffen maakte afgelopen week bekend dat ze na twaalf jaar tophockey in Den Bosch volgend seizoen naar HGC in Wassenaar gaat. ,,Ik mis, behalve in de play-offs, de beleving en passie bij Den Bosch. Jammer dat het hier tijdens de competitie een beetje op de automatische piloot gaat”, legt ze uit. ,,Ik ben nog steeds blij met een doelpunt of een strafcorner, maar het wordt hier wat te normaal.”

Niet altijd juichen bij goals

Lidewij Welten begrijpt wat haar teammaatje bedoelt: ,,We juichen zelfs bij goals niet altijd meer”, zegt de hockeyster die volgend seizoen bij tegenstander Kampong speelt. ,,Het was vandaag toch een beetje gek tegen mijn nieuwe club. Kan niet zeggen dat ik er vooral vooraf helemaal niks bij voelde. Ik ben dit niet gewend. Ik wil door tot na de Olympische Spelen in Parijs. Denk dat een nieuwe prikkel in Utrecht na 17 jaar Den Bosch mij goed zal doen. Even weer wat meer uit je comfort-zone dan steeds weer hetzelfde zeg maar.”

Met het vertrek van Welten, Van Geffen en ook aanvoerster Marloes Keetels - die helemaal met tophockey stopt - verdwijnt er ook veel ervaring uit de Bossche ploeg. Het trio is bijvoorbeeld alleen al goed voor 619 interlands.

Coach Marieke Dijkstra van Den Bosch is niet ongerust door het vertrek van drie van haar key-speelsters. ,,Ik denk dat andere speelsters met misschien wat minder ervaring de komende tijd echt wel stappen gaan maken”, zegt ze. ,,Aan de andere kant is het mooi dat er misschien weer wat meer spannende duels komen. Dan is het in the end natuurlijk wel de bedoeling dat het kampioenschap ook de komende jaren ‘gewoon’ weer naar Den Bosch gaat.”

Scoreverloop: 2. Joosje Burg 1 - 0, 15. Marloes Keetels 2 - 0, 69. Imme van der Hoek 3 - 0