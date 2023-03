Hockeyvrouwen van Den Bosch winnen ondanks slordig hockey toch: ‘Dat onverzettelijke komt terug’

Joosje Burg gooit er enkele minuutjes voor tijd een flinke versnelling in de cirkel tegenaan. De hockeyster van Den Bosch wint vervolgens een grondduel om de bal van HDM-keepster Julia Remmerswaal. De bal komt voor de stick van Maartje Krekelaar. Die aarzelt geen moment. Ze tikt de hockeybal over de doellijn. Het blijkt de winnende. Het wordt in de slotfase van het zaterdagduel in de Tulp Hoofdklasse toch nog 2-1 tegen de Haagse vrouwen.

,,Het was zeker niet onze beste wedstrijd, maar we trekken het duel toch over de streep omdat we goed doorzetten. Dat onverzettelijke dat we als team zowat vanuit onze traditie hebben komt steeds meer terug”, merkt verdedigster Rosa Fernig op. ,,De maand april is in aantocht hè. Dan worden de eerste prijzen verdeeld. Nu wordt het pas echt leuk.”

Niet nadenken

Ondanks dat Den Bosch gedurende de wedstrijd toch behoorlijk wat kansen en vier strafcorners kreeg, opende aanvalster Noor Omrani pas aan het eind van het derde kwart de score. ,,Die bal werd door Maartje Krekelaar strak voor de goal voorgezet. Ik dacht, niet nadenken, maar gewoon keihard met m’n backhand rammen”, aldus Omrani. ,,We zijn gedurende het seizoen gegroeid. Stomen ons nu klaar voor de Euro Hockey League (de Europacup voor de beste clubteams red.) rond de paasdagen. Dat gaat misschien nu wat meer ten koste van de concentratie. Maar dat kan op dit moment gelukkig nog.”

Helemaal gek

Omrani is een talent dat vanuit Jong Oranje tegen het ‘grote oranje’ van bondscoach Paul van Ass aanhikt. ,,Of ik al op dat lijstje met beoogde nieuwe internationals sta? Daar wil ik niet al te veel over nadenken”, zegt ze. ,,Anders word ik helemaal gek. Doe mijn uiterste best. Als ik lekker bezig ben komen die dingen waarschijnlijk vanzelf.”

Den Bosch-speelster en talent Rosa Fernig debuteerde vorig jaar al wel in het nationale team. ,,Ik leer daar best veel. Ben blij dat ik met oranje mee mag en kan trainen. Hoop natuurlijk op nog wat extra wedstrijdjes.”

De verdedigster - die bij Den Bosch achterin onder meer de lijntjes richting aanvallers uitzet - zag dit weekend dat het vooral in de eerste helft tegen HDM erg lastig ging. ,,We kregen het op een of andere manier niet voor elkaar om de bal drie keer fatsoenlijk naar elkaar te spelen; grossierden inderdaad in allerlei verkeerde passes”, beaamt ze. ,,We hebben in de rust wel even goed tegen elkaar gezegd dat je zo never nooit gaat winnen. Ik zie het als een prima generale voor de Euro Hockey League volgende maand.”

Dat Den Bosch - ondanks het dipje van vooral de eerste helft dit weekend - steeds beter in vorm komt, bleek afgelopen woensdagavond ook toen Pinoké in de halve finale van de Gold Cup in Amstelveen vrij simpel met 5 - 0 opzij werd gezet. Omdat de mannen van Den Bosch zich een dag later met een 2 -1 overwinning tegen HDM ook plaatsten voor de bekerfinale tegen Almere wil de club zich bij de hockeybond kandidaat stellen voor de organisatie van beide finales op 20 april. ,,Eén finale om 19.00 uur en dan later nog eentje om 20.30 uur. Een echt hockeyfeestje; mooier kan het bijna niet worden”, stelt voorzitter Rob Almering van Hc Den Bosch zich al voor.