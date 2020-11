Hoe coureur Arie Luyendijk sr. per toeval in de VS terecht kwam... en daar faam verwierf

Eind jaren zeventig. Arie Luyendijk woont in Den Bosch en - na zijn huwelijk met Mieke - in Oss. Maar veel thuis is hij niet. Als ‘Flying Dutchman’ reist Arie heel Europa door als – succesvol – autocoureur. Maar hij droomt ervan om zijn carrière in de Verenigde Staten voort zetten. Arie Luyendijk senior (zijn zoon Arie junior wordt later ook een goede coureur) weet echter niet of dat ook gelukt zou zijn als hij er bij toeval een keer mocht racen, vertelt hij in een uitgebreid telefoongesprek vanuit zijn huis in Scottsdale, vlak bij Phoenix in de staat Arizona. ,,Nadat ik in 1977 al een keer Europees Kampioen was geworden in de Super Vee-klasse, werd ik in 1980 nog een keer tweede. De beste vijf werden toen door Volkswagen uitgenodigd voor een race in Phoenix. Zij betaalden de verscheping van de racewagen, de rest moest je zelf bekostigen. Maar het leek me een mooi avontuur en ik ben met mijn vader Jaap, die altijd mijn monteur was, naar Phoenix afgereisd.”