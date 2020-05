Hoe de powerboatrace in Den Bosch een leven kostte: ‘Luigi Valdano’s boot steeg op’

Dat de Italiaan Luigi Valdano de dood vond tijdens een powerboatrace op de Ertveldplas in 1984, is indirect het gevolg van het feit dat Den Bosch een aantal jaren daarvoor een ‘dooie stad’ werd genoemd. Dat zit zo. ,,Directeur Jan Bruens van de Bossche VVV had ergens eind jaren zestig een skelet in zijn etalage gezet, naast het stadhuis”, weet Jes van Rixtel nog goed. ,,Dat was nadat er in het Brabants Dagblad had gestaan dat Den Bosch maar een dooie stad was. Carnaval, kermis en de Mariaprocessie. Verder was er niks te doen. Die actie van Bruens was een ludiek protest.”