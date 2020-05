Hoe DVC Den Dungen het vrouwenvoetbal op de kaart zette: ‘Het was een mooi avontuur’

Het beloofde weer zo’n echte DVC Den Dungen-happening te gaan worden op 4 april, de reünie vanwege de oprichting van Dames Voetbal Club Den Dungen 50 jaar geleden. Maar de cornonacrisis gooide roet in het eten; op 19 september komt het er – ijs en weder dienende – alsnog van. Ad van Alebeek kijkt er enorm naar uit. Hij was de grote roerganger bij de eerste zelfstandige vrouwenvoetbalclub van Nederland. ,,We wilden niet aansluiten bij een bestaande mannenclub; dan zouden we er maar bijhangen. Het vrouwenvoetbal werd toen nog niet voor vol aangezien”, weet hij nog nog goed. ,,Maar wij hadden een eigen veld, een eigen kantine. Prachtig.” In 1985 kreeg de club een boost doordat Wegenbouwbedrijf Damen hoofdsponsor werd. ,,Voor Martien Damen was DVC zijn tweede liefde”, aldus Van Alebeek. ,,Daar hebben we veel profijt van gehad.”