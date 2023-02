Hoe goed wordt de uitgangspositie van Trappers in de play-offs?

Hulp uit Hamburg?

Het resterend programma van de Tilburgse ijshockeyers in de competitie telt nog vijf wedstrijden, waarbij die op 3 maart op bezoek bij concurrent Hannover Indians in het oog springt. Worden in die voorlaatste speelronde de kaarten definitief geschud? Of krijgt Trappers op de slotdag nog hulp van Crocodiles Hamburg als het tegen Saale Bulls Halle speelt?

In theorie kan Trappers nog vijfde worden, maar dan moet bijna alles fout gaan in het slot van de competitie. Als de ploeg van Doug Mason bij de eerste vier eindigt, dan beginnen de play-offs voor Trappers op vrijdag 17 maart met een thuiswedstrijd. Ook dinsdag 21 maart staat er dan een duel in Tilburg op de rol.

Oude bekenden

Wie de eerste tegenstander wordt? Het meest waarschijnlijk is een ontmoeting met EC Peiting of Memmingen; allebei oude bekenden van Trappers in de play-offs. Peiting was de tegenstander van de Tilburgers in de halve finale van de play-offs in het eerste seizoen Oberliga. Trappers won de serie nipt met 3-2 en werd later Oberligakampioen. Aan Memmingen bewaren de Tilburgers minder goede herinneringen. Vorig seizoen werden ze door die Zuid-Duitse ploeg met harde cijfers uitgeschakeld in de tweede ronde: 0-3.