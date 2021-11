Hoe Jeffrey schoenen moest lenen van plaatselijke journalist om mee te mogen doen aan achtste finale World Cup driebanden

Vriendin Kim stapte snel in de auto terug naar Beuningen, waar ze met Jeffrey woont, om de schoenen op te halen. Dat zou nét moeten lukken voor aanvang van de 1/8ste finale van haar vriend. Maar ze kreeg onderweg autopech. ,,Alle lampjes gingen branden”, aldus Kim na de partij van Jeffrey. ,,Ik heb een leenauto gekregen, maar was natuurlijk veel te laat terug.”

In allerijl vroeg Jorissen (35) een half uur voor aanvang van zijn partij aan alle al aanwezige officials en medewerkers wie dezelfde schoenmaat heeft als hij: 43,5. De 65-jarige Jan Rosmulder uit Deurne, journalist van biljartkrant ‘De Biljart Ballen’, stak zijn vinger op. Snel werd van schoenen geruild. En ja hoor, ze pasten. Ongeveer. Even later stapte Jorissen op zijn leenschoenen de biljartarena in, waar hij schijnbaar onverstoord zijn caramboles produceerde tegen de Koreaan Ja In Kang.

Quote Ik was minder dan de afgelopen dagen. Maar dat lag niet aan die schoenen Jeffrey Jorissen

Na afloop verklaarde hij toch veel meer te hebben werken voor de winst dan in voorgaande dagen. ,,Maar dat lag niet aan die schoenen”, zei hij met een gulle lach. ,,Ik was gewoon minder goed. Gelukkig mijn tegenstander ook.” Bij een 37-16 voorsprong leek de buit binnen, maar Ja In Kang kwam nog terug tot 49-44. Bij zijn derde matchbal maakte Jorissen, tot grote vreugde van de honderden toeschouwers, de winnende: 50-44 in 35 beurten. Waardoor hij in zijn eerste hoofdtoernooi van een World Cup meteen bij de laatste acht zit. Wat een sensatie!

Welke?

Welke schoenen hij nu aandoet in zijn kwartfinale later vandaag? De van Jan Rosmulder geleende of zijn eigen door vriendin Kim per leenauto nagebrachte? Daar hoefde Jorissen niet lang over na te denken. Ik trek toch die van mezelf weer aan. Daar heb ik ook heel goed mee gepresteerd de afgelopen dagen.”

Eerst moest Jorissen zich begin deze week door de pittige kwalificaties heen worstelen, vervolgens werd hij met drie overwinningen groepswinnaar in een poule met twee sterke Koreanen (onder wie de winnaar van deze World Cup in 2019) en een Turk. In de kwartfinale stuit hij om 17.00 uur opnieuw op een Turk: Tayfun Tasdemir.

Prijzengeld

Door deze prestatie is Jorissen al verzekerd van minimaal 3.500 euro prijzengeld. Voor de winnaar van dit toernooi ligt een cheque van 16.000 euro klaar. En misschien net zo belangrijk: een karrenvracht aan punten voor de wereldranglijst.

Later in de middag komt de enige andere Nederlander in actie die de 1/8ste finales wist te halen, Dick Jaspers. Ook hij staat dan tegenover een Koreaan: Sung Won Choi.

Dick Jaspers

De eerste die zich voor de kwartfinales (vrijdagvond) wist te plaatsen was een... Koreaan. Jung Han Heo versloeg de Griek Nikos Polychronopoulos met 50-35 in 26 beurten. Maar er doen niet alleen Nederlanders en Koreanen mee. Ook de Zweede Torbjörn Blomdahl zit bij de laatste acht, door zijn zege op de Belg Eddy Merckx: 50-43 in 34 beurten. Ook de Turk Tayfun Tasdemir won zijn 1/8ste finale: Ji Hu Ahn moest met 50-38 in 40 beurten buigen.'

Vervroegd

Vanwege de te verwachten extra corona-regels zijn alle partijen van zaterdag (halve finales en finale) anderhalf uur vervroegd. De halve finales beginnen nu om 10.30 en 12.30 uur, de finale om 15.30 uur.

Volledig scherm Jeffrey Jorissen tijdens de World Cup in Veghel. © Jan Rosmulder