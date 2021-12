Hoe Lange Gijsje Damen er voor zorgde dat Pieter van den Hoogenband goud won op de Spelen

Aan de zijde van Pieter van den Hoogenband won Gijs Damen eind 2003 goud op het EK kortebaan. Voor VDH was ‘buddy’ Gijs vervolgens de onmisbare schakel op weg naar olympisch goud in Athene.

Gijs Damen (42) heeft thuis in Bavel drie gouden Europese plakken liggen. ,,Volgens mij is het nepgoud”, zei hij na één van die op de 4x50 meter estafette behaalde titels. Het was de zoon van de drogist in de Bredase Speelhuislaan om het even. ,,Het gaat mij meer om het verhaal erachter.”

Dat was niet alleen het verhaal van een laatbloeier, die zich door zijn onverwoestbare trainingsijver en goede humeur had weten op te werken tot de top van het vaderlandse zwemmen. Het is vooral ook het verhaal van zijn rol in de titel die Pieter van den Hoogenband in 2004 prolongeerde op de Olympische Spelen in Athene. ,,Zonder Gijs had ik daar waarschijnlijk geen goud gewonnen op de 100 meter”, schreef Pieter later in zijn column in De Telegraaf.

Het is daarom dat Lange Gijsje Damen dat krantenknipsel en een tweede column van VDH in het het blad Sport International misschien wel meer koestert dan die drie plakken. De columns lezen als een ode aan de man, die Van den Hoogenband zijn onmisbare ‘buddy’, trainingsmaatje, praatpaal en vertrouwensman noemt. ‘Gijs heeft een groot aandeel gehad in mijn medaille’, schreef hij in een aan Damen opgedragen column in Sport International. ‘Gewoon, door er altijd te zijn als ik hem nodig had. Of door precies op het juiste moment een opmerking te maken die de spanning eraf haalde.’

Zoals die keer dat Van den Hoogenband in Athene zijn buddy voorstelde aan de zwemgrootmachten Ian Thorpe en Grant Hackett. ‘Now, I’m also one of the Gijs’, reageerde Damen gevat.

Zelf zegt hij lange tijd niet gedacht te hebben ooit one of the guys te worden in het zwemteam rond Van den Hoogenband. Begin deze eeuw ontdekte de een de ander. ,,Ik zwom in Dordrecht semiprofessioneel en mocht op een trainingskamp mee trainen met de groep van Pieter”, zo kijkt Damen terug op het begin van hun samenwerking. ,,Hij was bezig bij PSV een team rond hem te formeren in aanloop naar Athene. Hij wilde mij er ook bij hebben.” Het was het begin van een voor beiden onvergetelijke tijd. ,,Er was onmiddellijk een klik. Waar hem dat in zat? We hadden dezelfde mentaliteit. We dachten over veel dingen hetzelfde. De grappen en grollen onder elkaar. We konden elkaar motiveren.”

In 2006 bij zijn afscheid als wedstrijdzwemmer stak ook Jacco Verhaeren in NRC uitvoerig de loftrompet over Damen. Als de man die er altijd weer de stemming in wist te houden wanneer de groep er tijdens een zware training even doorheen zat. ‘Dan zette Gijs de muziek een tandje hoger en hup daar gingen ze weer.’

Damen vindt en vond dat niet meer dan normaal. ,,Ik was een talent, maar geen toptalent zoals Pieter. Ik moest het hebben van hard trainen. Er kon altijd een extra tandje bij was mijn drijfveer. Het heeft me gebracht tot waar ik ben gekomen.”

Dus is hij trots op de drie gouden EK-plakken in 2002, 2003 en 2005 op de 4x50 meter. Twee keer werd daarbij een wereldrecord verbroken. In 2003 deed hij dat in Dublin samen Mark Veens, Johan Kenkhuis en Pieter van den Hoogenband. In 2004 dreigde de Bredanaar buiten de olympische estafetteploeg te vallen. Van den Hoogenband kreeg het voor elkaar dat Damen als zesde man mee mocht met wat hij zijn TGV noemde. Dat zegt genoeg.

Reserverol

De Bredanaar kwam er niet in actie. ,,Gezien de tijden die de anderen zwommen, had ik daar vrede mee. Ik verbeterde daar tijdens een time trial wel mijn pr op de 100 meter. In vorm was ik dus wel”, klinkt het lachend. VDH bewondert in zijn columns de manier waarop Damen omging met die reserverol. ‘Hij bleef me helpen en steunen. In dit geval door met me te zwemmen, hoe vroeg het ook was en een beetje slap te ouwehoeren.’

De Eindhovenaar won de 100 meter finale met een ‘nagellengte’ voorsprong. ‘De aanwezigheid van Gijs heeft minimaal die nagellengte gescheeld’. Het was de koppeling geweest van zijn toptalent met de onverwoestbare trainingsijver van positivo Gijs.

Damen werkt inmiddels alweer jaren als projectleider in de elektrotechniek. Met Pieter van den Hoogenband heeft hij nog maar weinig contact. ,,Dat is in de loop der jaren verwaterd. Maar ik weet zeker dat wanneer we elkaar tegenkomen die klik er gelijk weer is.”