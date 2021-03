Hoe Marleen Veldhuis zwemkoningin werd in haar Eindhovense thuisbad: ‘Orkaan van geluid kwam als deken over me heen’

Vandaag precies 25 jaar geleden kon Annamarie Thomas eindelijk de Duitsers verslaan en werd wereldkam­pi­oen

16 maart Ze dacht dat haar race over 1000 meter niks waard was. Toch werd schaatsster Annamarie Thomas in 1996 de verrassende eerste wereldkampioene ooit op die afstand. Dat ze een dag later ook de 1500 meter won, was voor haar ‘bijna vanzelfsprekend.’