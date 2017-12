Hoe schadelijk zijn de rake klappen van Rico?

Het mag er dan allemaal spectaculair hebben uitgezien, vooral de beslissende roffel die tegenstander Jamal Ben Saddik klein kreeg, maar nergens zijn er volgens Krauweel grenzen overtreden. ,,Vlak voor de laatste klap van Rico zie je Jamal nog uithalen. Voor mij een teken dat ie tot dat moment zeker niet weerloos was. Anders kun je dat niet meer."



Net als in het klassieke boksen kan de scheidsrechter een einde maken aan de partij. Afgelopen zaterdag was dat volgens Krauweel dus zeker niet onnodig laat.



Hij benadrukt dat veiligheid in het kickboksen leidend is. Boksen en kickboksen worden vaak in verband gebracht met hersenschade. Krauweel laat bij zijn pupillen iedere jaar een hersenscan maken. In geval van twijfel wordt er niet gevochten. ,,Gezondheid staat voorop. Ben Saddik bijvoorbeeld moet na zijn knock-out eerst een hersenscan laten maken voor hij weer mag gaan kickboksen."