Hofland bezorgt Trappers dubbelslag na shoot-outs in Hamm

Ondanks een overwicht in het aantal schoten in de eerste periode slaagden de bezoekers er niet in om de trekker over te halen; ook Hammer Eisbären kon Ruud Leeuwesteijn niet verschalken. Het beeld veranderde in de tweede periode. Na 49 tellen was het al raak via Samuel Dotter: 1-0. Trappers moest in de achtervolging, zoals het in de laatste oefenduels ook steeds moest jagen op de gelijkmaker. Nu wel zonder Jordy Verkiel. Hij kreeg vlak voor het einde van de tweede periode een gamemisconduct vanwege een check tegen de knie.