Hofland kijkt door de uitslag tegen NEC heen en ziet vooral pluspunten in nieuw systeem

Technisch directeur Jacobs geeft Willem II én zichzelf een onvoldoen­de: ‘Eerste of tweede worden? Dat wordt een monsterk­lus’

Na zestien wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie staat Willem II er beroerd voor, met een negende plaats en respectievelijk elf en dertien punten achterstand op de nummers 1 en 2. Technisch directeur Teun Jacobs maakt tijdens het trainingskamp in Brunssum de tussenbalans op. ,,De doelstelling was - en is nog steeds - promoveren.”

3 december