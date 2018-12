Honkballer Loek van Mil uit Oss aan de betere hand: toestand niet langer kritiek

Hannover Indians protes­teert tegen nederlaag bij Trappers

10 december De ijshockeyers van Tilburg Trappers wonnen zondag in eigen hal met 7-1 van Hannover Indians. Het krachtsverschil tussen de twee topploegen in de Oberliga Nord was groot, maar de Duitsers willen dat de uitslag wordt omgezet in een reglementaire 0-5 nederlaag voor Trappers.