Hoofdsponsors gaan door bij Trappers

Jorn Versteijnen geeft het grif toe: ,,We verwachten niet direct meer klanten door onze deal met Trappers, maar we zijn er wel heel tevreden over. Niet lullen maar poetsen geldt voor de ijshockeyers, maar ook in onze logistieke wereld.”

Het verhaal van Paul van Esch is niet veel anders. ,,Trappers speelt in de Duitse competitie en krijgt mede daardoor in Nederland niet zo veel exposure. Voor naamsbekendheid moet je ergens anders zijn. Maar wij vinden het prettig om klanten uit te nodigen bij wedstrijden van een echte Tilburgse club. Daar krijgen we heel positieve reacties op. Voor veel mensen is het ijshockey nieuw en vrijwel allemaal zijn ze er heel enthousiast over.”

Dat geldt bij Versteijnen ook voor het eigen personeel. ,,Leuk om ze te kunnen belonen met een hapje, drankje en het ijshockey. Komend seizoen mogen ze ook iemand meenemen. Onze internationale chauffeurs zijn vaak van huis, dus is het fijn als ze samen met hun partner een avondje plezier hebben, denk ik. Sowieso valt me op dat vrouwen het ijshockey vaak enorm leuk vinden. Het is ook echt een spectaculaire sport. Het gaat supersnel en er gebeurt veel.”

Waardering