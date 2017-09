Ian Meierdres is niet bang voor Bad Nauheim

,,Maar ik ben niet bang dat wij er ook zo dik vanaf gaan", stelt Meierdres. ,,Als we tenminste de goede structuren hanteren, verdedigend de taken goed uitvoeren."

Hij beseft dat het 'een ander verhaal' wordt dan Moskitos Essen. ,,We speelden heel behoorlijk, zeker in de wetenschap dat het onze eerste twee oefenduels van het seizoen waren. Maar soms slipte er een mannetje doorheen die alleen op mij af kon. Dat moeten we tegen Bad Nauheim echt niet laten gebeuren. Ik denk dat zij effectiever met die kansen om zullen gaan."