IJshockey-bondscoach Doug Mason over WK: ‘We kunnen promoveren, maar ook degraderen’

REPORTAGE Oud-Trap­pers-coach Bo Subr heeft succes tussen de plastic kippen in Frankfurt

Bo Subr was zes jaar coach in de Oberliga bij Tilburg Trappers, dat niet mág promoveren. De 41--jarige Tsjech deed dat wel en ging bij Löwen Frankfurt aan de slag, waarmee hij nu in de finale van de play-offs staat. En dus op de drempel van promotie naar de DEL1.

20 april