IJshockey in Brabant: geldgebrek, een Tsjech in dienst van een sponsor, een 16-jarige goalie, maar bovenal liefde voor de sport

Olympisch gouden paard Salinero van Anky van Grunsven overleden: ‘Mijn held, mijn hart is gebroken’

Salinero, het paard waarmee Anky van Grunsven uit Erp in 2004 en in 2008 tijdens de Olympische Spelen een gouden medaille won, is overleden. Het paard is 28 jaar geworden.

6 december