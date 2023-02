IJshockeyers Red Eagles flikken het: met de hakken over de sloot naar de play-offs

Zaterdag kwam directe concurrent Yeti’s Breda op bezoek in het Sportiom. Eerder dit seizoen gingen de Bosschenaren nog met 4-0 onderuit in Breda, maar afgelopen zaterdag lieten ze zich de kaas niet van het brood eten. Mark Schra, Bryan Vos en Ryan Kolgen zorgden in de eerste periode al voor een 3-0-voorsprong. Die kwam niet meer in gevaar. Finn van de Wiel maakte er in de tweede periode 4-0 van en Ryan Kolgen in de derde periode 5-0, voordat de Bredanaars in de slotfase nog iets terug konden doen: 5-1.

Lees ook Alles of niks voor Finn van de Wiel met Red Eagles dit weekend

Time-out

De helft van de klus was geklaard door Red Eagles, maar om de play-offs te bereiken moest zondag ook het tweede team van Heerenveen nog worden verslagen. Het leek mis te gaan toen de Friezen al na acht minuten een 2-0-voorsprong namen. Red Eagles-coach Leo van den Thillart nam een time-out. ,,Wij hebben een heel jonge ploeg die niet gewend is om zo’n finale te spelen. Ik moest de druk er even vanaf halen.”

Dat lukte. Nog in de eerste periode was achterstand ingelopen door treffers van Sean Flynn en Mark Schra: 2-2. Daarna ging het hard. In de tweede periode liep de Bossche ploeg uit naar 2-8. Bryan Vos, nog drie keer Mark Schra, Finn van de Wiel en Ruben Schel tekenden voor de zes doelpunten.

Helse klus

Dat Heerenveen in de slotfase van de wedstrijd nog een keer scoorde (3-8) kon de Bossche pret niet drukken. Door de twee zeges steeg Red Eagles van de negende plek (die niet goed was voor dellename aan de play-offfs) naar de zesde, waardoor nummer 3, het Toekomstteam van Tilburg Trappers, de tegenstander is in de eerste ronde van de play-offs. Het zal voor de Bosschenaren een helse klus worden om de kampioen van vorig jaar te elimineren. In de competitie leverden de onderlinge ontmoetingen twee ruime zeges voor de Tilburgers op: 7-1 en 4-0. ,,Maar wij zitten nu in een flow en in de play-offs is alles mogelijk”, zag Van den Thillart het Bossche glas op voorhand halfvol.