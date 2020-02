IJshockeyers Red Eagles niet meer in actie na 0-14 oorvijg

De eerste onderlinge wedstrijd in de eerste ronde van de play-offs van de eerste divisie eindigde in een 14-0 overwinning voor de Friezen. De terugwedstrijd zou afgelopen zondag worden gespeeld, maar werd vanwege de storm afgelast.

In overleg met beide clubs heeft de bond nu besloten dat Heerenveen door mag naar de tweede ronde van de play-offs zonder dat het tweede duel gespeeld wordt. ,,Het is een best-of-two”, aldus technisch manager Leo van den Thillart van de Bossche club. ,,Dus we zouden met minimaal veertien doelpunten verschil moeten winnen. Dat gaat natuurlijk niet lukken, al zouden we wel een iets sterkere selectie kunnen aantreden dan in het eerste duel. Dat viel gelijk met een wedstrijd van onze Onder 16, die bovenaan staat in de competitie. Normaal gesproken doen er wat jongens van die selectie mee met het eerste team.”