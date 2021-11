IJshockeyers Tilburg Trappers: voorlopig alleen uitduels vanwege coronaregels

Tilburg Trappers is snel ingesprongen op de nieuwe coronaregelgeving, waarbij geen publiek welkom is bij thuisduels. Maar als de lockdown niet te lang duurt, hoeft de ploeg van coach Dave Livingston niet in een lege ijshal te spelen in Tilburg.

,,Wij gaan de komende drie weken alleen uitwedstrijden spelen”, verklaarde algemeen directeur Ruud van Baast. De wedstrijden die Trappers oorspronkelijk tijdens de komende drie weken in eigen hal zou spelen, worden nu omgedraaid en in Duitsland afgewerkt. Trappers komt uit in de Oberliga, het derde niveau in Duitsland. Daar is de coronaregelgeving nog niet aangepast voor wat betreft het publiek bij wedstrijden.

Overleg

,,In de coronaperiode zijn de clubs in de Oberliga heel erg naar elkaar toe gegroeid”, aldus Van Baast. ,,Er was daarvoor een lange periode waarin alles goed ging, en dan spreek je elkaar weinig. De afgelopen tijd is dat veranderd en was er bijna wekelijks overleg. Je zit als clubs in hetzelfde schuitje. Daardoor groei je naar elkaar toe en wil je elkaar steunen.”

Scenario's

Trappers haalt veel inkomsten uit de horeca in de ijshal. ,,We gaan kijken hoe we dit zoveel mogelijk kunnen continueren binnen de maatregelen.” Van Baast maakt zich nog geen zorgen over een eventuele langere periode zonder publiek. ,,Daar hebben wij geen invloed op. Natuurlijk werken wij wel verschillende scenario’s uit. Dat heeft voor de korte termijn tot deze oplossing geleid.”

Programma Trappers in de komende weken:

Dinsdag 16 november, 19.30 uur: Diez Limburg - Tilburg Trappers

Vrijdag 19 november, 19.30 uur: Krefelder EV81 - Tilburg Trappers

Zondag 21 november, 19.00 uur: Rostock Piranhas - Tilburg Trappers

Vrijdag 26 november, 20.30 uur: Herforder EV - Tilburg Trappers

Zondag 28 november, 19.00 uur: Saale Bulls Halle - Tilburg Trappers

Vrijdag 3 december, 20.00 uur: Diez Limburg - Tilburg Trappers

Zondag 5 december, 16.00 uur: Crocodiles Hamburg - Tilburg Trappers

Stand Oberliga Nord bovenin:

1. Tilburg Trappers 14-34 (+36)

2. Saale Bulls Halle 14-34 (+18)

3. Hannover Scorpions 13-29 (+32)

4. IceFighters Leipzig 14-29 (+21)

5. Hannover Indians 14-29 (+16)

6. Crododiles Hamburg 13-24 (+9)

7. Herner EV 12-19 (+5)

Volledig scherm Tilburg Trappers versus Hannover Indians © Pix4Profs / Jules van Iperen