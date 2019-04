IJshockeyers Trappers krijgen dezelfde status als profvoetballers

Door een wetswijziging in 2015 zaten clubs, net als in het bedrijfsleven, na enkele tijdelijke contracten vast aan een vast contract met een speler. Voor het profvoetbal maakte de overheid een uitzondering. Trappers loste het probleem op met een eigen cao op maat, gesloten in september 2017 tussen vertegenwoordigers van Tilburg Trappers en de vakbond AVV (Alternatief voor Vakbond. Daardoor bleef het voor Trappers mogelijk verbintenissen voor een bepaalde periode met zijn spelers aan te gaan.

Met smart

,,Op 1 september loopt die cao af”, aldus Mark van Kempen, Kempen, bestuurslid juridische zaken bij Tilburg Trappers. ,,Omdat we in mei beginnen met de contractbesprekingen voor komend seizoen zaten we met smart op het besluit van de minister te wachten.”

Na een grondige voorbereiding diende Van Kempen samen met Michelle Muller-Rijntjes (secretaris van de AVV) in november vorig jaar een verzoek tot uitzondering bij de minister in. ,,Omdat de aanvraag heel specifiek betrekking had op Tilburg Trappers zijn Michelle en ik hier zeker een jaar mee bezig geweest. Aan een bezoek van ons aan het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, waar we een toelichting mochten geven en aanvullende vragen konden beantwoorden, hielden we een goed gevoel over. Zeker ben je echter pas wanneer de goedkeuring er definitief is.” Dit akkoord kwam er afgelopen week.

Nieuwe cao