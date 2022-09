IJshockeyers Trappers na overtime onderuit in oefenduel tijdens open dag

Net onderschept

Maar vier minuten na aanvang van de tweede periode deden de bezoekers uit Herne iets terug. Denis Fominych kon alleen op goalie Ruud Leeuwesteijn af en verschalkte hem: 1-1. En net nadat de thuisploeg powerplay van Henrer EV had overleefd, viel toch de tweede tegentreffer. Braylon Shmyr prikte raak: 1-2. Trappers ontsnapte aan de 1-3 toen Chris Seto een open schietkans niet benutte, maar had ook shorthanded op 2-2 kunnen komen bij een snelle uitbraak. Het passje van Max Hermens op Sean Richards werd echter op het allerlaatste moment nog net onderschept.

Dreigende nederlaag

Kon Trappers de dreigende nederlaag nog afwenden in de derde periode? De thuisploeg probeerde de druk wel op te voeren, maar grossierde niet in grote kansen. Er was een powerplay voor nodig om dan toch op gelijke hoogte te komen acht minuten voor tijd. Kilian van Gorp haalde de trekker over: 2-2.