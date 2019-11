IJshockeykraker voor Trappers: ‘We hebben wat goed te maken tegen Herner’

Dat was even wennen voor de spelers van Tilburg Trappers. Midden in het ijshockeyseizoen hadden ze plots een zondag vrij, omdat er in Duitsland een bekerronde op het programma stond. ,,Dat was wel lekker", vond verdediger Kilian van Gorp. ,,Deze maanden zijn we vrijwel elke dag met ijshockey bezig. Eén zondag overslaan is dan helemaal niet erg. Of we dan uitrusten? Nee, de meeste jongens zijn met hun gezin of vrienden wat leuks gaan doen." Zelf ging Van Gorp met zijn vriendin naar de dierentuin.