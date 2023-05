‘IJssportstad’ Tilburg krijgt vijf jaar internationale shorttrack-evenementen

Het stadion waar de wedstrijden plaatsvinden is het IJssportcentrum Tilburg. Dat is niet alleen de vertrouwde thuishaven van ijshockeyclub Tilburg Trappers, sinds vorig jaar is dit ook het decor van de Challenge Cup/NK Kunstrijden, het grootste kunstrij-evenement van Nederland. Straks komt dus ook de internationale shorttracktop daar zijn wedstrijden rijden.

,,We merken aan alles dat Tilburg het schaatsen in zijn volle breedte een warm hart toedraagt”, zegt Jeroen Kraaij, commercieel directeur van de KNSB. ,,We zijn blij met alle medewerking die we van de gemeente Tilburg krijgen. We zien kansen om de shorttrack-events, die we samen met TIG al naar een hoog niveau hebben getild, weer een stapje verder te brengen.”

Kijsport

Maarten van Asten, wethouder Sport van de gemeente Tilburg: ,,Tilburg wordt steeds meer een ijssport-stad, en de komst van de internationale shorttrackwedstijden naar ons IJssportcentrum is daar een mooie bekroning op. Shorttrack is in de afgelopen tien jaar snel groter geworden, met name ook als kijksport. We zijn er dan ook enorm trots op dat we de komende vijf jaar de thuisbasis mogen zijn van deze topsportevenementen!”

De afgelopen tien jaar vonden alle World Cups en EK’s die Nederland mocht organiseren in Dordrecht plaats. ,,We zijn Dordrecht en de fans enorm dankbaar voor de gastvrijheid die we de afgelopen jaren hebben ervaren”, zegt Niels Markensteijn, directeur van TIG Sports. ,,Mede dankzij de positieve energie en medewerking van de stad hebben we succesvolle evenementen kunnen neerzetten. In Dordrecht is de dynamische shorttracksport echt groot geworden met sportief spektakel en passend entertainment. We gaan deze lijn in Tilburg doortrekken, waar iedereen even enthousiast is om de schouders eronder te zetten en shorttrack de volgende impuls te geven.”

Ruim 3000

Komend seizoen (15 t/m 17 maart 2024) vindt ihet WK Shorttrack nog wel in Rotterdam Ahoy plaats. In het seizoen daarna (2024-2025) zal de eerste ISU World Cup-wedstrijd in Tilburg plaatsvinden. De capaciteit van het Tilburgse stadion is vergelijkbaar met Dordrecht: er kunnen ruim 3000 toeschouwers in.

Volledig scherm De IJssporthal in Tilburg tijdens een thuiswedstrijd van de ijshockeyers van Tilburg Trappers, die uitkomen in de Duitse Oberliga. © Pix4Profs / Joris Knapen