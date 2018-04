IJzersterk Tilburg Trappers zet Hannover Scorpions aan de kant

Na het 4-3 verlies (na shootouts) startte Trappers vrijdag enorm fel, geholpen door een snelle straf voor Scorpions. Zonder de geschorste aanvaller Brock Montgomery dook Trappers op de puck en de Duitsers, wat al snel tot een handvol kansen leidde. Maar die waren niet besteed aan onder meer Mitch Bruijsten, Reno de Hondt en Giovanni Vogelaar die het zelfs vanaf de middellijn probeerde.

Hannover Scorpions liet zich overigens niet van de wijs brengen door de felheid van Trappers. Toen de penalty er eenmaal opzat en de Duitsers weer 5 mensen op het ijs had, doken ze geregeld gevaarlijk op voor het Trappers-doel.

In twee instanties

De 1-0 was echter voor Trappers. Na een kwartier spelen was het Mitch Bruijsten die in twee instanties de puck achter keeper Linda werkte. Nog altijd niet onder de indruk maakte Scorpions drie minuten later de 1-1 achter Ian Meierdes. Jordy van Oorschot zat nog maar net op de strafbank voor een te hoge stick in een duel en Scorpions prikte het doelpunt binnen.

Doordat Trappers met een man minder startte aan periode twee, waren de rollen bij de start van dat tweede bedrijf even omgekeerd. Scorpions wilde weer profiteren van een mannetje meer op het ijs. Dat lukte niet en nadat Trappers aanvankelijk nog wat weifelend de aanval opzocht, volgde al snel een soort powerplay-deluxe. Hoewel Scorpions gewoon met 5 man op het ijs stond, kwam het amper nog uit het eigen vak. De ene aanval na de aanval produceerde Trappers, maar doelman Linda stond even zovaak in de weg. Tot Danny Stempher uithaalde in de 34ste minuut: 2-1.

Scorpions leek door die treffer uit zijn schulp te kruipen en na een slippertje in de Trappers-defensie viel er weer eens een Duitse kans te noteren. Maar Ian Meierdres kwam met een wereldredding. Even later deed hij dat weer.

Gevaarlijk

In periode drie moest en kwam Scorpions, uiteraard. Maar echt gevaarlijk...nee, dat werden de Duitsers niet meer. Daarvoor was hun spel niet snel genoeg. En niet stevig. Trappers had even moeite met Scorpions, maar herstelde al snel het evenwicht op het ijs. Dat leek zich halverwege periode drie uit te betalen in de 3-1 van Stempher, maar zijn goal werd geannuleerd omdat er een overtreding van Trappers aan vooraf ging.

De 3-1, en de winnende treffer, kwam alsnog. Het was weer Mitch Bruijsten die Linda passeerde en zo Trappers op een zeker winst in dit derde duel afstuurde. Reno de Hondt schoot twee minuten voor het einde nog de 4-1 raak.