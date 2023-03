In de play-offs komt het erop aan voor korfbalsters De Korfrakkers en Be Quick

De ontknoping van de zaalcompetitie staat voor de deur voor de korfbalsters die opereren op het landelijk hoogste niveau. Komende zondag begint Be Quick uit Nuland in de sporthal van het Rosmalense Rodenborch College aan de ‘best of three’-kruisfinale tegen DDW. De Korfrakkers uit Erp moet op bezoek bij titelverdediger Rosolo.

Hoe fanatiek kun je als amateursporter zijn? Sanne Reefs (21) uit Nuland, die bezig is aan haar derde seizoen bij dames-1 van Be Quick, staat in ieder geval te boek als een korfbalster die bijna alles voor haar sport over heeft. „Om een mooie vergelijking te maken: ik hoop over enkele maanden op de Avans Hogeschool in Den Bosch mijn studie human resource management af te ronden. Nóg leuker zou zijn als we dit seizoen zaalkampioen worden. Dan breken we bij wijze van spreken de tent af”, doet Reefs uit de doeken.

Rijzende ster

Een vaststaand feit is dat binnen het korfbalwereldje haar ster rijzende is. „Ja, het gaat lekker. In vergelijking tot vorig seizoen ben ik bewust wat meer gaan schieten, waardoor er steeds vaker een ‘kruisje’ achter mijn naam staat. Dat klinkt best logisch, alleen praktijk en theorie hoeven natuurlijk niet altijd met elkaar overeen te komen.”

Reefs is ervan overtuigd dat haar team een goede kans maakt tegen DDW uit Hooge Mierde. „We hebben dit seizoen in de zaal tweemaal van hun gewonnen. Dat zegt lang niet alles. Dit zijn de kruisfinales, hè? Dan spelen vaak ook andere krachten een rol van betekenis. Een jaar geleden gingen we de boot in, dus van onderschatting zal wat ons betreft totaal geen sprake zijn.”

Captain Mijntje Roefs (27) deelt die mening: „We zijn misschien favoriet, maar we beginnen gewoon met 0-0. Veel hangt af van onze teamgeest.” De eindstrijd staat op 8 april gepland in de Maaspoorthal. ,,De finale past nog net binnen mijn ‘schema’. Daarna ga ik met zwangerschapsverlof.”

Pien van den Hurk (21) spiekt ook effe in háár agenda. „Ik zie dat de finale samenvalt met Paaspop. Hmmm, ik weet niet of ik daar heel erg blij van word. Het zal dan ook niet zo druk worden op de tribunes.”

In de andere kruisfinale geldt Rosolo uit Reusel min of meer als de favoriet. „We kúnnen ze pakken, zolang we er honderd procent voor gaan”, onderstreept Hilde Buitenhuis (21), een van de steunpilaren van De Korfrakkers. „We moeten ons vooral richten op het dereguleren van het sterke samenspel dat zo karakteristiek is aan Rosolo.

Vaste hand

Spelverdeler Maud Kornuijt (20) hoopt dat ze kan strooien met de nodige assists, háár specialiteit. „Ik beschik eveneens over schotkracht; een afstand van een metertje of acht van de korf is voor mij te doen. Ik heb een behoorlijk vaste hand, vandaar.”

Haar leeftijdsgenoot Nikki van Zutphen is momenteel de topscorer van het betreffende vak. „Mijn snelheid is een belangrijk wapen dat soms net het verschil maakt. Eerlijk gezegd maakt het me niks uit wie ze scoort, als we ze maar maken”, aldus Van Zutphen.