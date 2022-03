In Den Bosch wordt eindelijk weer gedroomd van de rugbytitel: ‘We kunnen ons geen misstap veroorloven’

The Dukes durft weer te dromen van de landstitel. De Bossche rugbyploeg vond na een aantal moeizame jaren weer de aansluiting met de nationale top. ,,Teleurgesteld als we de finale niet halen.”

Professionals uit Australië, Fiji, Tonga en Zimbabwe moesten helpen om de eigen spelers en de jeugdige talenten op een hoger niveau te krijgen en weer aansluiting te vinden met de nationale top. In 2015 en 2016 verloren de Bosschenaren de finale om het landskampioenschap. Daarna zakten The Dukes weg. In het seizoen 2018-2019 haalde het nog wel de kampioenspoule, maar daarin werden alle wedstrijden verloren.

Ondanks de versterkingen verliep het begin van het seizoen stroef. Van de eerste vier duels gingen er drie verloren, maar daarna vielen de puzzelstukjes op hun plek. De resterende elf wedstrijden in de eerste fase van het seizoen in de ereklasse leverden tien zeges, waarvan één reglementaire, en een gelijkspel op.

Daarmee eindigde The Dukes op de derde plaats en plaatste zich voor de kampioenspoule. ,,Derde is echt heel goed”, zegt The Dukes-aanvoerder Lex Janssen. Hij kijkt ondanks de mindere start zeer positief terug op de eerste fase van het seizoen. ,,Je hoopt goed van start te gaan. Mentaal is het vervelend als het dan niet lukt. In de eerste wedstrijd tegen Haarlem (15-7 nederlaag, red.) waren er onduidelijkheden. We waren nog niet op elkaar ingespeeld.”

Daarna verloren de Brabanders ook van ‘t Gooi (24-3) en Haagsche (13-16). ,,Na die nederlagen klikte de groep steeds meer in elkaar. De afspraken waren duidelijk, we raakten meer ingespeeld op elkaar, we kregen meer vertrouwen en we zijn betere rugbyers geworden.”

Vaker trainen

The Dukes ging vaker trainen, drie in plaats van twee keer. ,,Dat werpt zijn vruchten af. Vaardigheden als passen en tackelen worden beter, maar ook onze fitheid.” Toch ziet Janssen nog een belangrijk verbeterpunt. ,,Mentaal verslapt het soms. Waar dat aan ligt weet ik niet, maar daar valt nog vooruitgang te boeken. Hoe? Ik hoop dat de trainers daar een plan voor hebben. Want in de kampioenspoule mogen we niet verslappen. We kunnen ons dan geen misstap veroorloven.”

Dat The Dukes weer de aansluiting heeft gevonden met de top is mede te danken aan de aangetrokken profspelers Vuga Tagicakibau, Sione Fangaiuiha, Fred Dorrough en Royal Mwale. ,,Ze bieden een meerwaarde in kwaliteit, maar ook in ervaring. Dat laten ze zien op het veld, bijvoorbeeld hun techniek op trainingen. Maar ook naast het veld. Door te laten zien hoe zij zich voorbereiden op een wedstrijd.”

Daarnaast keerden ervaren spelers als Wynand Breytenbach, Mitch van Deursen, Glenn Boelens en Aldwin Schroot terug. ,,Ze hebben jarenlang op hoog niveau gespeeld en brengen het Dukes-gevoel, het strijden voor elkaar, over.”

En gedurende het seizoen maakte international Oliva Sialau de overstap van DIOK naar The Dukes. Al blijft de eigen jeugd ook belangrijk. Dit seizoen maakten Milan van Dongen, Mees Voets, Gavin Celie en Huub van Boerdonk hun debuut of drukten hun eerste try.

Soms moest er ook afscheid worden genomen. Eerder dit seizoen stopte Stefan Siemienski-Kleyn, omdat hij naar Frankrijk verhuisde. En afgelopen weekend speelde Lars Linnenbank voorlopig zijn laatste wedstrijd voor The Dukes. Hij vertrekt naar Australië.

Geleerd om te winnen

Na moeizame jaren doet The Dukes dit seizoen weer mee in de top. Zo werd er gewonnen van regerend landskampioen DIOK en rivaal Hilversum, waar al sinds 2014 niet meer van was gewonnen. ,,Die zege op Hilversum was enorm belangrijk. Het liet zien dat we voor niemand onderdoen. Dit seizoen hebben we geleerd om te winnen. We speelden vaker goed tegen topteams, maar wonnen dan niet. Nu doen we dat wel.” Dat geeft vertrouwen voor de kampioenspoule.

In die poule, die start op zaterdag 26 maart, begint iedereen weer op nul punten. Acht ploegen strijden om twee finaleplaatsen. De winnaar van de finale is de nieuwe landskampioen. ,,’t Gooi heeft het beste team, maar ze zijn niet onverslaanbaar. Er zijn wel zes teams die de finale kunnen halen. Ik kan niet voor de rest spreken, maar zelf ben ik teleurgesteld als we de finale niet halen. Al moeten we ook niet vergeten waar we vandaan komen. We hebben flinke stappen gezet.”