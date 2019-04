In Herne is er minder vertrouwen in een zege bij Trappers

Het vertrouwen in Herne op een goede afloop is geslonken. Was het uitvak in de ijshal in Tilburg de eerste twee thuiswedstrijden tegen deze opponent propvol, nu zijn er nog zo'n honderd kaartjes voor dat tribunedeel te koop. Late beslissers die Trappers willen steunen kunnen met enige haast nog een kaartje bemachtigen. Zaterdagochtend waren er nog zo'n vijftig staanplaatsen in de verkoop, terwijl de zitplaatsen op een paar na uitverkocht waren.