In het eerste seizoen in de eredivisie heeft Voltena veel geleerd, nu moet het mentale nog bijgespijkerd worden

Voltena speelden eergisteren hun laatste competitiewedstrijd in de eredivisie. Nu wacht de B-poule, terwijl degraderen niet eens mogelijk is voor de hoogstspelende volleybalclub uit Brabant. ,,Prikkel die vier clubs, beloon ze als ze niet laatste worden.”

Afgelopen donderdagavond verloren de volleybalvrouwen van Voltena in sporthal De Iris in Nieuwendijk hun laatste competitiewedstrijd van Peelpush met 2-3. Voor de stand deed het er niet meer toe: de voorlaatste plaats was al gereserveerd door de debutant. Diep in zijn hart had trainer Johan van Vliet gemikt op één of twee plekken hoger op de eindrangschikking. Maar verklaren kan de Bredanaar het wel.

,,Alles was nieuw voor ons, daar moet je aan wennen. Daar komt bij dat ervoor is gekozen om de groep waarmee de afgelopen vijf jaren promotie na promotie werd afgedwongen zo veel mogelijk intact te houden. Er is maar één speelster bij gekomen, voor de ervaring. Het beleid is ook: we willen talenten opleiden.”

Bijgeleerd

Opvallend is dat Voltena slechts 23 sets bij elkaar sprokkelde. ,,Dat is inderdaad heel weinig”, zegt Van Vliet. ,,Dat hadden er veel meer kunnen zijn. In zo’n twintig sets hebben we kansen gehad om het af te maken. Als dat structureel niet lukt, is dat uiteindelijk een mentaal probleem. Toch maken we stappen, zoals we er dit seizoen zo veel hebben gemaakt. Er is heel veel geleerd.”

Dat leerproces is dit seizoen nog niet voorbij. Voltena speelt in de B-poule nog eens zes wedstrijden. Wat heel bijzonder is: de hekkensluiter doet volgend seizoen gewoon mee in de eredivisie. De Nederlandse Volleybalbond heeft model van de Keuken Kampioen Divisie bij het voetballen gekopieerd om zo een scheiding te maken tussen professioneel volleybal en de amateurs.

Vreemd is dat wel, vindt de coach. ,,Het gaat helemaal nergens meer om. De kampioen krijgt een beker of schaal, die prikkel is er niet in onze poule. Je zou de ploegen die niet laatste worden kunnen belonen met een gunstige bekerloting voor het volgende seizoen.” En ook: ,,Hoe dan ook, mijn meiden gaan ervoor. Afsluiten als rode lantaarndrager, daar passen we voor.”

Promoveren op papier

De grootste prestatie leverde Voltena nog voordat de eerste set-up plaatsvond: toegelaten worden tot de eredivisie. Daartoe werd een schrijven gericht aan de Nederlandse Volleybal Bond. Ja, promoveren op papier - Van Vliet: ,,Eigenlijk is ook dat heel vreemd” - was mogelijk, maar dan moest de club aan verschillende voorwaardes voldoen om de status van professioneel te verwerven. ,,Zo moesten we minstens achttien uur per week trainen. Dat was geen punt. Elke wedstrijd moest gestreamd worden, ook geen probleem.”

En Voltena moest financieel zijn zaken heel goed op orde hebben. Dat was wel degelijk een uitdaging. ,,Alle meiden hebben zich keihard ingezet om sponsoren te vinden.” Uiteindelijk gaf een mecenas, een ondernemer die anoniem wil blijven, de beslissende zet. Tegenprestatie: met acties geld verwerven voor Stichting Sosijn. De stichting begeleidt en vangt kinderen uit het speciaal basisonderwijs op om de ouders te ontlasten.

Met de opgedane ervaring zal het volgend seizoen nog beter gaan, verwacht Van Vliet. ,,Maar daar hebben we ook een kwaliteitsimpuls voor nodig. Dus zoeken we nog een routinier.”