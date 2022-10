In Oisterwijk nemen buitenlandse spelers een stukje rugby-cultuur mee: ‘Het zijn allemaal harde werkers’

Kijkend naar de opstelling van Oysters valt op dat verschillende nieuwe buitenlandse spelers de Oisterwijkse gelederen zijn komen versterken. Onder wie vier spelers uit Nieuw-Zeeland, de bakermat van het rugby: Damon Hurley, Matt Collins, Toafa Touli en Taualai Tofilau. Daarnaast spelen ook de Zuid-Afrikaan Rickson John en de Argentijnen Bauti Casabella en Matias Pfaff dit seizoen in de blauwe kleuren van Oysters.

Avontuur

Hoe komen deze spelers bij Oysters terecht? Het bestuur van de Oysters benadrukt dat buitenlandse spelers niet betaald worden om bij de club te komen spelen. Wel wordt huisvesting voor hen geregeld en worden de spelers indien nodig geholpen om een baan te vinden, zodat zij hier in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Veel van deze spelers zien het als een avontuur om een tijdje in het buitenland te spelen. Enkele jongens werken als expat in de Brainport-regio en vinden het leuk om daarnaast op niveau te rugbyen.

Pfaff is aan zijn tweede seizoen bij Oysters bezig. ,,Ik heb het erg naar mijn zin bij deze club”, vertelt hij. ,,Veel jongens uit het team spelen al sinds hun jeugd samen en zijn vrienden van elkaar. Maar ook nieuwe spelers worden goed opgevangen. Oysters is echt een ‘family club’. Natuurlijk mis ik mijn eigen familie in Argentinië wel eens, maar ik vind het gaaf om hier te zijn en mijzelf verder te ontwikkelen en nieuwe dingen te leren.”

Nog veel werk te doen

De Argentijn kijkt met gemengde gevoelens terug op het eerste competitieduel tegen ‘t Gooi. ,,Ik denk dat wij een flinke stap vooruit hebben gezet ten opzichte van vorig seizoen, maar we hebben als team ook nog veel werk te doen. Het is vooral belangrijk dat iedereen beter op elkaar ingespeeld raakt. ‘t Gooi was volgens mij niet eens zoveel sterker dan wij, maar speelde wel beter samen als team. Dat maakte in deze wedstrijd het grote verschil.”

In het duel met ‘t Gooi, waar ook Oisterwijker Daan van der Avoird voor uitkomt, stonden de Oysters binnen twee minuten al met 0-7 achter. Maar door sterk samenspel van onder andere Ralf Steenbakker en Toon van Spaandonk kon Isaac Kense binnen tien minuten de eerste Oisterwijkse try van het seizoen drukken. Pfaff benutte de conversie en trok daarmee de stand gelijk. Daarna bleek ‘t Gooi toch een maatje te groot en liep de ploeg uit naar een 7-19 voorsprong. Een fraaie try van Kense bracht de Oysters nog terug tot 12-19, maar daar bleef het bij voor wat betreft de Oisterwijkse punten. ‘t Gooi won het duel met 12-36.

Toegevoegde waarde

Pfaff verwacht dat de internationale versterkingen die dit seizoen voor Oysters uitkomen zeker van toegevoegde waarde zijn voor de club. ,,Het zijn allemaal harde werkers en goede spelers, die in het veld iets extra’s brengen. Dat zorgt ervoor dat we als team dit seizoen in de breedte meer mogelijkheden krijgen om spelers in te brengen die situaties recht kunnen zetten in een wedstrijd. Daarnaast brengen deze jongens ook allemaal een stukje nieuwe rugby-cultuur mee naar Oisterwijk. Dat gaat zeker meehelpen om het rugbyspel binnen Oysters naar een hoger niveau te tillen.”