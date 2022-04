In Uden wordt aan door de tafeltennissers zelfs aan de landstitel gedacht

,,Ons eerste doel is nu om de finale om het Nederlands kampioenschap te gaan halen”, aldus de opgetogen coach Han Gootzen. ,,Deze zege maakt een hoop los. Hij geeft vertrouwen en hierdoor beseffen we ook dat dit seizoen alles kan. Niet alleen kunnen we de finale halen, maar we kunnen die ook nog eens winnen. Taverzo is dus te verslaan. Dat zou helemaal een stunt zijn. Zo ver gaan we nu echter nog niet denken. We doen het stapje voor stapje. Taverzo zullen we niet meer inhalen denk ik, dus het is nu eerst zaak om tweede te worden. Want dan speel je in de halve finale thuis. Daarvoor moeten we TOGB onder ons houden. Die ploeg treffen we als laatste tegenstander in de reguliere competitie en is dan ook de opponent in die halve finale op 14 mei.”