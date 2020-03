Indoor Brabant gaat door ondanks coronavirus, wel extra maatregelen

De adviezen van het RIVM en de Veiligheidsregio Brabant-Noord zijn geven geen aanleiding om evenementen in Nederland te af te gelasten, daar gaat Indoor Brabant dus in mee. Bossche burgemeester Jack Mikkers: ,,Ik begrijp dat zorgen bestaan nu het coronavirus ook onze regio heeft bereikt. Op dit moment is er geen aanleiding om evenementen te annuleren. Dat geldt ook in het geval van The Dutch Masters. De organisatie neemt bovendien extra maatregelen. Op basis daarvan heb ik er vertrouwen in dat zowel bezoekers en deelnemers weer kunnen genieten van één van de mooiste evenementen die ’Den Bosch rijk is.”