Inhaalduel HC Tilburg met Hurley wéér verplaatst vanwege corona-uitbraak

Bram Peters wil Femke Bol naar de wereldtop coachen: 'Samen hebben we heel de weg bewandeld’

30 april Bram Peters (29) uit Heesch is een van de coaches achter de successen van Femke Bol en Nadine Visser. En van veel andere rappe Nederlandse atleten die dit weekeinde in actie komen op de WK estafette in Polen.