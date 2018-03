Inhaalrace New Heroes slaagt niet, Bossche basketballers missen bekerfinale

New Heroes stond dinsdagavond voor een loodzware opgave. De Bossche basketbalploeg moest in de return van de halve bekerfinale tegen ZZ Leiden een verschil van 20 punten uit het heenduel goed zien te maken. Dat lukte niet. In een meeslepende wedstrijd won New Heroes 'maar' met 73-65, waardoor de NBB-bekerfinale aan het team voorbij gaat.

Aangemoedigd door het enthousiaste publiek in De Maaspoort ging New Heroes er vanaf het beginsignaal vol voor. In het eerste kwart wist Leiden nog goed bij te blijven (26-23), maar in de tweede tien minuten sloeg de thuisploeg voor het eerst een gaatje. Bij rust was de stand 42-33.

Bekerstunt

Het geloof op een goede afloop groeide in de Bossche hoofden en in het derde kwart leek er ook een bekerstunt in de maak. Een op dat moment uitstekend spelend New Heroes liep uit naar 61-43 en 63-45 en had toen nog slechts twee punten nodig voor een verlenging.

Aan het einde van het derde kwart kwam Leiden echter toch weer terug tot 63-50. ,,Een paar domme turnovers deden ons de das om", zei assistent-trainer Jeroen van Vugt die de geschorste hoofdcoach Silvano Poropat verving.

De Kroatische oefenmeester moest vanaf de tribune toekijken na zijn woedeuitbarsting in de heenwedstrijd, die hem vier wedstrijden schorsing opleverde.

Duimriemen

Maar ook zonder de hoofdcoach draaide New Heroes de Zuid-Hollandse tegenstander de duimriemen aan. Tot in het laatste kwart, want toen haakte Leiden weer op een punt of tien aan en die marge werd niet meer groter. Uiteindelijk stokte de teller bij 73-65.

,,Erg jammer, maar ik moet mijn spelers complimenteren voor de wijze waarop ze gevochten hebben", zei Van Vugt. Grote man bij New Heroes was Keshun Sherrill die in zijn eentje voor 31 punten tekende. Mike Miklusak was goed voor 15 punten.