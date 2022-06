Interlandcarrière Van den Assem nu echt voorbij

Tilburgse hockeyers vechten om lijfsbe­houd: ‘Dit zijn de mooiste duels van het jaar’

In de dertien seizoenen die Jip Krens bij HC Tilburg speelt, heeft de aanvaller regelmatig op het punt van promotie naar of degradatie uit de hoofdklasse gestaan. Nu vecht hij in een best-of-three-serie om lijfsbehoud tegen Voordaan. Vanavond is de eerste wedstrijd.

1 juni