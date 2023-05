Internationaal toernooi in Den Bosch met jeugdige (top)sporters van de toekomst ‘smaakt naar meer’

Ruim 750 jonge (top)sporters namen deel aan de eerste editie van het Den Bosch International Tournament. Er werd in Den Bosch tijdens het pinksterweekend niet alleen drie dagen muziek gespeeld, maar ook flink tegen een bal getrapt, met een hockeystick geslagen of de bal in een netje gedeponeerd.

Terwijl bijna iedereen op de hockeytribune al rekening houdt met shoot-outs denkt de Belgische Reine van Hof er maandagmiddag in de laatste seconden anders over. De jonge hockeyster van KHC Leuven verzilvert een niet te missen kans en is zo matchwinner in de finale tegen HC Den Bosch.

Eten in stadion De Vliert

,,Bij een ander toernooi wonnen wij met 1-0, nu zij dus; precies andersom”, zegt Valentine Hulsbergen (16) van HC Den Bosch U16. ,,Dit voelt wat minder leuk, ja. Ik vond dat wij een groot deel van de finale beter waren. Maar je moet natuurlijk wel je kansen afmaken. Of ik ook dit weekend andere sporten heb gezien? Helaas niet. We zijn wel samen wezen eten in voetbalstadion De Vliert.”

Niet alleen de hockeysters van Den Bosch grepen maandag naast de toernooiwinst. De basketballers van Heroes U18 verliezen - ondanks dat fans Lillyann (14) en Merrin (14) af en toe fanatiek op hun grote trom slaan - hun finale met 92-71 van de talentjes van the European Basketball Academy uit Barcelona. Thijs Beens (16) uit Vlijmen is toch nog goed voor twintig Bossche punten. ,,We waren matig vandaag. Zondag wonnen we nog wel van ze. Toen vielen ze er wel in. Een mini-Olympische Spelen in Den Bosch zou ik best leuk vinden. Een andere sport? Baseball, misschien. Ik houd van Amerikaanse sporten.”

Stefan Wessels, Frederique Matla en Ruud van Nistelrooij

Oud-international Stefan Wessels reikt in sportcentrum De Maaspoort de bekers uit. De oud-basketballer is met hockeyster Frederique Matla en oud FC Den Bosch-voetballer en ex-trainer van PSV Ruud van Nistelrooij één van de gezichten van het toernooi. Er doen zestien (internationale) voetbal- en hockeyteams en slechts vier basketbal-ploegen mee. ,,Het toernooi moet nog groeien”, zegt Wessels. ,,Het is pas de eerste keer. Laten we hopen dat het evenement om zich heen grijpt zodat er in 2024 meer jonge (top) basketbalteams meedoen.”

Natuurlijk ken ik Rooney. Hij is een wapen op m’n spelcompu­ter bij FIFA Glenn

De voetballers van FC Den Bosch U14 eindigen op de vijftiende plaats. Het misschien wel meest bijzondere duel voor hen is zaterdag tegen de U14 van Manchester United. De voetballers worden in De Vliert verwelkomd met Bengaals vuurwerk. Na de wedstrijd willen zo’n dertig jongens een selfie met hun leeftijdsgenootje Kai Rooney; het 13-jarige zoontje van 120-voudig Engels international Wayne. Ze wachten hem bij de sluis richting kleedkamers op. ,,Natuurlijk ken ik Rooney. Hij is een wapen op m’n spelcomputer bij FIFA”, aldus Glenn.

Gaaf

De FC weert zich zaterdag flink, krijgt kansjes, maar verliest in de slotfase met 2-0. ,,Aan onze motivatie lag het niet”, aldus aanvoerder Lars van der Heist (14). ,,Manu is een grote club. Fantastisch dat we tegen hen mochten voetballen.” Zijn teamgenoot Elian Baruani (13) vult aan: ,,Gaaf dat zo’n internationaal toernooi nu hier is. Ik woon in Tilburg, maar Den Bosch voelt als mijn stad. Welke sport ik er in 2024 graag bij zou willen zien? Tennis lijkt me wel leuk.”

De eindstand: voetbal U14: 1. Irish FA - Northern Ireland, 2. Club Brugge, 3. Manchester United. Hockey U16 (meisjes): 1. KHC Leuven, 2. HC Den Bosch. (jongens) 1. Schwarz Weis Köln Boys, 2. GTHGC e. V (Hamburg) Basketbal U 18: 1.European Basketball Academy (Barcelona) 2. Heroes Den Bosch.