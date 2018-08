International Patrick van Aanholt gevleid door geruchten over Juventus

Smolders kan inlopen op grote rivaal tijdens Global Champions Tour in Valkens­waard

19:18 De Longines Global Champions Tour in Valkenswaard beschikt dit weekeinde over een sterk deelnemersveld. Onder anderen Lage Mierdenaar Harrie Smolders is van de partij op het toernooi, dat wordt gehouden in de Tops International Arena.