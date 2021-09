Internationale profspelers moeten rugbytalenten van The Dukes helpen bij hun ontwikkeling

Zelf spelers opleiden dat is de filosofie van The Dukes. De rugbyclub richt zich al jarenlang op het ontwikkelen van jonge talenten. Dat er nu vier jongens van buitenaf komen en worden betaald, is volgens voorzitter Eric van der Zande geen breuk met het verleden, maar een volgende stap in de ontwikkeling van de jonge talenten.

,,We maken deze keuze om ervoor te zorgen dat de jongeren een volgende stap in hun ontwikkeling kunnen zetten. Zij kunnen zich optrekken aan de professionals. De nieuwe jongens leren ze wat de betekenis is van het vak rugby. Wat erbij komt kijken. Daar leren onze talenten van.”

Tieners

Ook is het zo dat de selectie op bepalende posities nu nog tekort komt. ,,We hebben een aantal talentvolle tieners, maar die willen we niet te vroeg brengen. Je kunt niet een heel seizoen aan ze ophangen. Voor hun ontwikkeling is het wel nodig dat ze minuten maken, maar dat kan ook omdat we veel wedstrijden spelen. We willen met zoveel mogelijk eigen jongens blijven spelen, aangevuld met kwaliteit.”

De profspelers die dit seizoen in actie komen voor The Dukes zijn Sione Sevaki Fangaiuiha uit Tonga, Fred Ellis Dorrough uit Australië, Royal Mwale uit Zimbabwe en Vuga Wakaitolu Tagicakibau uit Fiji. De eerste drie zijn via een spelersagent uit Australië bij de Bossche club terecht gekomen.

,,Het werkt net als bijvoorbeeld in het voetbal”, legt Van der Zande uit. ,,De agent in Australië werkt wereldwijd. Wij geven aan op wat voor posities we spelers zoeken en hij komt vervolgens met een aantal aanbiedingen van spelers en hun wensen. Vervolgens gaan we daarover in gesprek.”

Visum

Mwale zit nog in Harare, de hoofdstad van Zimbabwe, in afwachting van zijn visum. Hij mist de competitiestart in de ereklasse dit weekend. De 32-jarige rugbyer is international van Zimbabwe en was prof in Zuid-Afrika, Spanje en Polen. Fangaiuiha en Dorrough zijn wel al gearriveerd in de provinciehoofdstad. De 25-jarige Dorrough speelde in Sydney voor Southern Districts en voor het coronavirus uitbrak zes maanden in Barcelona. ,,Ik wil de jongere spelers helpen om hun basisvaardigheden te verbeteren.”

De 27-jarige Fangaiuiha is geboren op Tonga en opgegroeid in Canberra. Hij rugbyde onder andere in Australië en Amerika. ,,Ik ben hier pas net, maar merk dat de spelers leergierig zijn. Ook is het een grote club met veel jeugd. Bij mijn vorige club gaf ik ook clinics aan kinderen om ze te helpen bij hun ontwikkeling.” Tagicakibau is vanwege de liefde naar Nederland gekomen en sloot eind vorig seizoen al aan bij The Dukes. In het verleden rugbyde de 32-jarige onder andere als prof in Nieuw-Zeeland.

Workshops

Het viertal richt zich niet alleen op het eerste team, maar geeft ook trainingen en workshops aan de jeugd om op die manier ook bij te dragen aan de ontwikkeling van de jonge talenten. Behalve de vier professionals wordt de selectie van The Dukes versterkt met Wynand Breytenbach die terugkeert bij de Bosschenaren en Mitch van Deursen en Glenn Boelens, die laatste twee waren gestopt maar gaan weer spelen.

Zaterdag start de competitie voor The Dukes met een uitwedstrijd tegen RFC Haarlem.

Kader De competitie in de ereklasse rugby bestaat uit twee fases. In de eerste fase van het seizoen nemen alle zestien ploegen, waaronder The Dukes uit Den Bosch en Oisterwijk Oysters uit Oisterwijk, het één keer tegen elkaar op. De bovenste acht ploegen plaatsen zich vervolgens voor de kampioenspoule. De onderste acht teams komen uit in de degradatiepoule. In de tweede fase van het seizoen rugbyen de teams wederom één keer tegen de tegenstanders in hun poule. De nummers 1 en 2 van de kampioenspoule maken vervolgens in een onderling duel uit wie zich kampioen mag noemen.

Volledig scherm Voorzitter Eric van der Zande (rechts) en Sione Sevaki Fangaiuiha uit Tonga (links) en Fred Ellis Dorrough uit Australië op het veld van The Dukes. © Foto Pix4Profs/ Gino van Outheusden