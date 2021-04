Ireen van den Assem verlaat na elf jaar Den Bosch en gaat hockeyen in haar ‘achtertuin’

VIDEO Trappers op rand van de afgrond. Maar: ‘Er is nog heel veel hoop in de groep’

17 april Tilburg Trappers kreeg vrijdagavond een pak slaag in eigen huis van Herner EV: 1-4. De tweede wedstrijd in deze best-of-three in de play-offs moeten de Tilburgers zondagmiddag dus winnen in Herne. Max Hermens denkt dat dat kan: ‘Er is nog heel veel hoop in de groep’.