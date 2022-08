Italiaans avontuur en WK met Oranje na spannende tweestrijd: ‘Ooit was dit mijn ultieme droom’

Het leven van een volleyballer? Dat is soms best wel hectisch, zegt Freek de Weijer met een brede grijns op zijn gezicht. Hij begint over een busreis na een wedstrijd met AOP Kiffissia, zijn eerste club in het buitenland, nadat hij in Nederland vooral furore maakte bij Dynamo. Na een uitwedstrijd met de Griekse club belde De Weijer in de bus met een makelaar in Nederland: hij deed een bod op een huis in Apeldoorn. ,,Het mooie is: ik had het huis niet gezien. Ik zat in Griekenland, mijn vriendin en zwager zijn wezen kijken. Het was écht kopen zonder kijken.”