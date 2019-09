Ivy van den Heuvel ruilt de ene ‘familie’ in voor de andere

Als eigenaar van PTI - Personal Training Instituut - wil hij mensen een fitheidsprogramma op maat bieden. Met een nieuw pand op bedrijventerrein Katsbogten tussen Goirle en Tilburg is hij hard aan de fitnessweg aan het timmeren. ,,Wat we hier doen, is topsport”, stelt Van den Heuvel. ,,En twee topsportcarrières naast elkaar is niet mogelijk. Dus moest ik kiezen en ben ik gestopt met ijshockey, hoe moeilijk dat ook was.”

Groot krijtbord

Voelde Van den Heuvel zich op zijn gemak bij de Trappers-familie, bij PTI heeft hij ook zo'n goed gevoel. ,,We doen het hier samen. Mijn vriendin zit in de zaak, de hond gaat altijd mee, er werken drie trainers voor ons en we proberen goed contact te leggen met de mensen die bij ons komen sporten. Dan kunnen we op een goede manier samen de doelstellingen bepalen. Die schrijven ze bij ons in de zaak op een groot krijtbord. Is een doelstelling bereikt, dan wordt-ie weggeveegd en komt er een andere voor in de plaats.”