Jack de Kort is buschauffeur én teammanager bij Tilburg Trappers: ‘Eigenlijk geef ik niks om sport’

De vloek op de Away Day bij Trappers is verbroken: 300 fans schreeuwen ijshockey­ers naar nipte winst in Herne

Het begon een beetje vervelend te worden: elke keer als er honderden Trappersfans mee gingen naar een uitwedstrijd tijdens de jaarlijkse Away Day, verloren de Tilburgse ijshockeyers die wedstrijd. Maar de vloek is zondag verbroken. In Herne werd het - mede door de steun van zo'n 300 supporters, een 2-3 overwinning voor de ploeg van Doug Mason.