Jacques Brinkman aan de slag bij HC Den Bosch, oud-international gaat nieuwe functie bekleden

Brinkman kwam 337 keer uit voor het Nederlands elftal. Hij speelde op vier Olympische Spelen en nam drie medailles mee naar huis en werd twee keer wereldkampioen. Ben Wienk, bestuurslid jeugd, is blij met zijn komst. ,,Met de gemeente Den Bosch hebben we het plan gehad om deze vacature in te vullen bij onze club. We zien als vereniging het nut en noodzaak om de club toekomstbestendig te maken. Met Jacques hebben we de juiste persoon gevonden om deze doelstelling te realiseren. Jacques heeft zijn sporen binnen de hockeywereld verdiend en is net zo enthousiast over deze sport als wij.”