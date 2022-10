Jarno van Erp is succesvol springruiter, maar: ‘Het familiebedrijf gaat voor’

Paarden fokken, lesgeven en hokken verschonen. Drie zaken die dagelijks terugkomen in het leven van springruiter Jarno van Erp (25). In september won hij brons op het WK jonge springpaarden, maar zijn grootste prioriteiten liggen niet in de sport. ,,Ik wil het familiebedrijf draaiende houden.”

Wie Jarno van Erp zegt, zegt paarden. De 25-jarige ruiter is er dag en nacht mee bezig. Wanneer hij niet op een paard zit, staat hij ernaast om de jongere generatie les te geven. En dat allemaal op het eigen bedrijf in Oss waar ook wedstrijdpaarden gefokt worden. ,,Ik run het samen met mijn ouders”, vertelt hij. Het werd hem met de paplepel ingegoten. ,,Mijn ouders hebben altijd een manege gehad, dus ik weet niet beter.”

Grote verrassing

Het duurde niet lang tot Van Erp ook besmet werd met het ‘paardrijvirus’. Al ging het in het begin niet altijd zonder slag of stoot. ,,Ik was zes jaar oud. Door een val van een paard ben ik nog wel even bang geweest van de dieren, maar ook dit waaide snel over.” De Ossenaar begon als springruiter bij de pony’s, maar daar wilde het nog niet helemaal lukken. Pas bij de paarden, op vijftienjarige leeftijd, kwam zijn talent echt naar voren. ,,Toen heb ik wel een aantal leuke prijzen gepakt. Een aantal internationale zelfs. Zo heb ik op het Europees Kampioenschap in de finale mogen rijden.”

De focus heeft voor Van Erp altijd gelegen op het rijden van jeugdpaarden. ,,Daar blink ik gewoon in uit.” Dat bleek afgelopen september toen hij op het wereldkampioenschap jonge springpaarden hoge ogen gooide. Hij deed mee met twee paarden: Een twaalfde plek voor Don Juan Z en een bronzen plak voor Mindset ES. Vooral die laatste zag hij niet aankomen. ,,Ik ben nooit zo gespannen voor een wedstrijd, maar deze keer speelde er toch wat zenuwen. Alles klopte die dag. Van begin tot eind. Ik had wel verwacht wat te kunnen laten zien, maar een medaille was voor mij ook een grote verrassing.”

Commerciële aard

Het is begrijpelijk dat de namen van deze paarden enige vraagtekens bij u oproepen. Wat betekenen die ‘Z’ en ‘ES’? Dat heeft alles te maken met de manage waar de paarden gefokt zijn. Iedere fokker heeft zijn eigen initialen. Zo rijden de paarden van de familie Van Erp met ‘VE’ achter de naam. ,,Don Juan en Mindset zijn dan ook niet door ons bedrijf gefokt”, bevestigt Van Erp. Hij rijdt dus niet alleen met eigen paarden. ,,Dat doet bijna geen enkele springruiter.”

,,Dat is de commerciële aard van de paarden sport”, aldus Van Erp. Vooral hier in West-Europa is er een enorm aanbod aan springpaarden. ,,Nederland, België, Duitsland en Frankrijk. Deze landen leiden de beste paarden op.” Er valt goud geld mee te verdienen. Vooral aan mensen zonder aangeboren gaven. ,,Talentloze, rijke mensen willen ook wat betekenen in grote wedstrijden. Zij zijn bereid veel geld neer te leggen voor een goed paard. Zo zie je dat talent van de ruiter niet altijd de doorslag geeft in deze sport.”

Alle paarden zijn te koop

Van Erp ziet dit niet als een probleem. Sterker nog, hij doet er zelf even hard aan mee. Op het familiebedrijf worden jonge paarden opgeleid tot een goed springpaard. ,,Het is prachtig om continu met de beesten bezig te zijn.” De familie Van Erp is de moeilijkste niet. ,,Als er een goed bod komt, zijn alle paarden te koop. Dat is gewoon onze business. Ook wij moeten rond kunnen komen.”

En zijn sportieve doelen? ,,Die heb ik niet specifiek. Ik wil gewoon zo hoog mogelijk eindigen.” Zijn prioriteiten liggen bij het bedrijf. ,,Ik hoop dat ik het stekje ooit van mijn ouders mag overnemen. Dat vind ik nog veel belangrijker, en leuker, dan het winnen van prijzen.”