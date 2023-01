Jaspers haalt revanche voor vorig jaar en klopt De Bruijn nu wel in NK-finale

Het draaide vorig jaar uit op de zevende en beslissende set en die ging naar De Bruijn. Voor de editie van dit jaar was het spelformat aangepast: de eindstrijd ging niet over best-of-seven, maar over best-of-nine. Meestal pakt zoiets uit in het voordeel van de betere biljarter, in dit geval Jaspers dus.

Belangrijke slag

Nadat Jaspers in de Beneluxfoyer van D'n Durpsherd in Berlicum de derde set met 10-5 had binnengesleept, sloeg hij in de vierdde set een belamgrijke slag. De Bruijn kwam daarin terug van 1-9 tot 9-9, maar kon het niet afmaken. Dat deed Jaspers wel (10-9) en zo pakte hij een 3-1 voorsprong in sets. De vijfde set ging dan weer met 10-9 naar De Bruijn, waarna Jaspers de zesde snel in zijn voordeel besliste (10-1): 4-2.