Jaspers net niet naar de finale bij World Cup driebanden in Veghel

Dick Jaspers is er zaterdagmiddag niet in geslaagd de finale te halen van de World Cup in Veghel. Op het prestigieuze toernooi redde de regerend wereldkampioen uit Sint Willebrord het in de halve eindstrijd net niet tegen de Koreaan Choong Bok Lee (47-50 in 35 en 36 beurten).

Bij de partijen die tot 50 caramboles gaan, is er sinds enige tijd geen sprake mee van een nabeurt voor degene die de partij niet is begonnen. Dat was het geval bij Jaspers, die daardoor niet meer de kans kreeg om in een gelijkmakende beurt de nog ontbrekende drie caramboles te maken en zo een tiebreak af te dwingen.

Na elf beurten had Jaspers nog een voorsprong (21-14), maar na twintig beurten was het tijd gekeerd (25-30). Met een serie van zeven kwam de Nederlander in de 26ste beurt langstij (41-41), maar in de slotfase toonde de Koreaan zich het best in het sprokkelen van punten.

Blomdahl

Eerder op de dag had de Zweed Torbjorn Blomdahl zich al geplaatst voor de finale. Hij won verrassend ruim van de winnaar van vorig jaar, de Spanjaard Daniel Sanchez: 50-26 in 24 en 23 beurten.

De eindstrijd tussen Lee en Blomdahl begint om 17.00 uur in CHV Noordkade in Veghel, dat is omgetoverd tot een biljartarena voor dit evenement waar voor de winnaar een cheque van 16.000 euro klaar ligt.

Volledig scherm Dick Jaspers. © Jan Rosmulder