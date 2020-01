Jaspers voor 21ste keer de sterkste bij NK driebanden

Vier Brabanders in halve finales NK driebanden

0:10 Tilburger John Tijssens onderging zes weken geleden een openhartoperatie; nu staat hij in de halve finale van het NK driebanden in Berlicum. Hij verraste zaterdagavond in de kwartfinale Jean van Erp uit Heeswijk-Dinther, die vorig jaar verliezend finalist was.